Abraãozinho foi reeleito prefeito de Nilópolis com 56% dos votos apuradosDivulgação

Publicado 06/10/2024 19:13

Nilópolis - Abraão David Neto, o Abraãozinho (PL), seguirá comandando a Prefeitura de Nilópolis. O atual prefeito foi reeleito nas eleições municipais, neste domingo (06), com 56,74% das urnas apuradas, com 51.598 votos.

Na segunda colocação ficou Rogério Ribeiro (MDB), com 40,89% com 37.185 votos, enquanto Marcus Lopes (PSOL) foi o terceiro com 2,36% com 2.150 votos.

Nilópolis é a menor cidade da Baixada Fluminense, teve três candidatos a prefeito, e conta com 131.878 eleitores.