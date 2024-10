O motocicleta foi apreendida e o responsável autuado e preso por recepção, com o registro da ocorrência na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

Publicado 05/10/2024 16:27

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com uma motocicleta roubada (Honda PCX 150), pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na madrugada deste sábado (05), no Centro, de Nilópolis.

Na ação, durante patrulhamento, os agentes abordaram quatro suspeitos em duas motos. Após averiguação, foi constatado que uma das motos era roubada, com chassi raspado e placa adulterada.

O motocicleta foi apreendida e o responsável autuado e preso por recepção, com o registro da ocorrência na 57ª DP (Nilópolis).