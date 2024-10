Nilópolis apresentou novo mês negativo na criação de vagas de empregos no município - Divulgação / PMN

Publicado 07/10/2024 21:58



Nilópolis - O município de Nilópolis registrou saldo negativo na geração de empregos formais no mês de agosto, segundo mostra da Firjan, de acordo com análise feita, por meio da plataforma Retratos Regionais . No apurado no mês, a cidade registrou a perda de 10 empregos. Nos primeiros oito meses do ano, a cidade nilopolitana registrou quatro meses negativos, além do mês de julho, em que não houve perda ou ganho de vagas de trabalho.

Baixada Fluminense



Municípios da Baixada Fluminense registram saldo positivo na geração de emprego em agosto. No acumulado do ano, a região que se mantém com resultados positivos desde fevereiro, soma mais de 17,2 mil novas vagas. Duque de Caxias (+670) e São João de Meriti (+658) foram os municípios da Região que registraram a maior oferta de vagas de emprego formal no mês de agosto. Com esses resultados, os dois municípios ocuparam as 4ª e 5ª posições, respectivamente, no ranking estadual entre as cidades com maior criação de postos de trabalho.



Os dados do levantamento foram obtidos a partir de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontaram crescimento na geração de emprego em todo o estado no mês de agosto. “Seguimos com a região registrando saldo positivo em geração de empregos, esse resultado reflete muito bem os potenciais que a Baixada oferece, com a geração de oportunidades para a mão de obra local”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.



No mês de agosto, além de Duque de Caxias e São João de Meriti, também se destacaram em oferta de vagas: Nova Iguaçu (+227), Paracambi (+173), Belford Roxo (+151), Queimados (+141) e Mesquita (+104). Mesmo com registros menores, as cidades de Japeri (+93) e Seropédica (+45), também tiveram saldo positivo. As cidades de Nilópolis, Itaguaí, Mangaratiba, Guapimirim e Magé, tiveram perdas de vagas no período.



As oportunidades para a região foram impulsionadas por conta do desempenho, em maior parte, dos setores de Serviços (+852), Comércio (+607) e Indústria (+589). As ofertas foram direcionadas para as contratações para o comércio varejista, serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados a empresas, transporte terrestre, alimentação e serviços especializados para a construção.



No estado, as contratações crescem em agosto, registrando maior abertura de vagas desde março



Em agosto, o estado do Rio de Janeiro criou 18.600 novos postos de trabalho com carteira assinada. Com um forte avanço nas contratações em relação ao mês anterior (quando foram abertas 10.658 vagas), esse foi o melhor desempenho do mercado do trabalho fluminense desde março de 2024 (+23.700), garantindo ao Rio a segunda posição no ranking de estados que mais contrataram em agosto.



Com o resultado de agosto, o estado do Rio acumulou 119.794 novos empregos formais, e o saldo de janeiro a agosto está 14,4% acima do observado em igual período de 2023 (+104.754). Nesse recorte, o setor de Serviços se destaca com 80.262 novos empregos, seguido pelo setor industrial (+36.148), pelo Comércio (+1.234) e pela Agropecuária (+1.055). O Comércio inclusive, reverteu o quadro observado nos últimos meses e apresentou saldo positivo no acumulado do ano pela primeira vez em 2024.



Análise por grandes setores



Na análise por grande setor econômico, apenas a Agropecuária (-146) apresentou saldo líquido de demissões. Os demais setores seguiram contratando, sendo que o setor de Serviços e a Indústria também registraram seus melhores saldos desde março deste ano.



O setor industrial, que contempla as indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e os Serviços Industriais de Utilidade Pública, abriu 4.965 novas vagas formais. A Construção (+1.850) seguiu se destacando nessa análise, porém a maior parte dos demais segmentos industriais também contrataram em agosto, com destaque para Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+614), Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos (+349), Atividades de Apoio À Extração de Minerais (+344), Produtos Alimentícios (+293) e Impressão e Reprodução de Gravações (+244).



Já o setor Serviços (+10.939) liderou as contratações, com destaque para os segmentos de Educação (+1.725), Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados Às Empresas (+1.546), Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas (+1.339), Alimentação (+1.196) e Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-De-Obra (+1.031).



Por fim, o Comércio apresentou saldo positivo em 2.842 vagas, puxado pelo setor varejista (+1.992), em especial Hipermercados e Supermercados.



Na análise regional, 69 dos 92 municípios fluminenses registraram desempenho positivo em agosto. A Capital (+10.529) concentrou a maior parte das vagas, seguida por Macaé (+1.010), Volta Redonda (+682), Niterói (+679) e Duque de Caxias (+670).