São Gonçalo e Nova Cidade fizeram um jogo equilibrado em XerémReprodução / Armando Paiva / La Marca Comunicação

Publicado 07/10/2024 17:35

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade segue sem vitórias no Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-Quero empatou o terceiro jogo consecutivo na competição, desta vez contra o São Gonçalo, por 1 a 1, no último sábado (05), no Estádio De Los Lários, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias.

Na próxima rodada, os nilopolitanos estarão folgando na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Classificação - Campeonato Carioca Série B1 (Taça Corcovado) Divulgação / Ferj