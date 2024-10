A chefe de gabinete da Faetec, Juliana Aguiar, ao lado da superintendente do Empoderadas, Érica Paes, destacou a importância das parcerias no acolhimento da mulher vítima de violência - Divulgação / Faetec

A chefe de gabinete da Faetec, Juliana Aguiar, ao lado da superintendente do Empoderadas, Érica Paes, destacou a importância das parcerias no acolhimento da mulher vítima de violênciaDivulgação / Faetec

Publicado 09/10/2024 22:54

Nilópolis - No final de setembro, foi inaugurado o novo Centro de Referência do Programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, localizado na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) - Unidade Professora Suely Araújo da Silva, no Centro, de Nilópolis.

O espaço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com equipe multidisciplinar que fará, além do acolhimento inicial a mulheres, a assistência jurídica, social e psicológica gratuitamente. O local conta com duas salas, uma para atendimento especializado e outra sala com tatame para aulas de defesa pessoal, promovendo a saúde física e mental das alunas.



Representando a presidente da Faetec, Caroline Alves; a chefe de gabinete, Juliana Aguiar, destacou a importância das parcerias para avançar no acolhimento da mulher vítima de violência doméstica. “Estamos muito felizes de receber o programa Empoderadas na nossa casa. A Faetec tem tido uma atenção e uma preocupação muito grande na parte de acolhimento da mulher, e o Programa Empoderadas é uma referência nessa questão”, destacou Juliana Aguiar.



O Programa Empoderadas foi criado em 2019 pela superintendente do Empoderadas e especialista em segurança feminina, Érica Paes. O projeto é uma das iniciativas do Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, e prevê cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização Nacional das Nações Unidas (ONU).



“Quero agradecer a presidente da Faetec por abrir esse espaço para nós. Esse programa prevê dignidade e estamos aqui para servir e atender essas mulheres vítimas de violência”, afirmou a superintendente do Programa Empoderadas, Érica Paes.