A ocorrência policial com o carro roubado recuperado, arma e munições foi registrada na 57ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 10/10/2024 14:32

Nilópolis - Um suspeito foi preso com um carro roubado (HB20 Branca), que foi recuperado pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no final da noite desta quarta-feira (09), em Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com o preso foi apreendido: 01 pistola 9mm com numeração raspada; 16 munições; 01 carregador e um aparelho celular.

Na ação, os agentes foram alertados por um motociclista sobre um carro branco que tinha acabado de ser roubado em Nilópolis. Os policiais militares iniciaram um cerco pelas ruas nilopolitanos, conseguindo alcançar o carro já em Anchieta, no limite do munícipio com o Rio de Janeiro. O suspeito confessou aos policiais que era do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).