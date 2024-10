A operação contou com a Guarda Ambiental e com o setor de fiscalização e licenciamento ambiental. O sacolão apresentava irregularidades de impacto ambiental e já havia sido notificado - Divulgação / PMN

Publicado 10/10/2024 22:24

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, interditou parcialmente o Sacolão Rei, nesta quarta-feira (09), na Estrada Mirandela, no Centro. O estabelecimento foi notificado e multado, além de diversas reclamações já registradas.A operação contou com a Guarda Ambiental e com o setor de fiscalização e licenciamento ambiental. O sacolão apresentava diversas irregularidades de impacto ambiental e já havia sido notificado. Com o não cumprimento reincidente, o local foi interditado.De acordo com um dos moradores do entorno, toda a vizinhança reclama do mau odor, do barulho e da obstrução da calçada. Além do despejo irregular de lixo e detritos nas vias pluviais.Para registrar reclamações acesse: https://nilopolis.rj.gov.br/ouvidoria/