O objetivo é fomentar arte e cultura em NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 10/10/2024 22:16

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis lançará os primeiros editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) nesta sexta-feira (11). O programa visa investir regularmente em projetos e programas através dos entes federativos. Os artistas poderão conferir através do site da Prefeitura ou pelo Diário Oficial.Os editais contemplarão as categorias de arte, dança, teatro, música, performance e outros. A expectativa é que os proponentes visem movimentar os equipamentos culturais que serão entregues à população em 2025, como a reforma da Usina de Cultura e o novo Teatro Municipal. O objetivo é fomentar arte e cultura na região."A PNAB é uma conquista nacional que nos enche de orgulho, serão 5 anos da aplicação da lei no nosso município, democratizando ainda mais o acesso a cultura para a nossa população. Estamos ansiosos para vermos os artistas da nossa cidade se apropriando dos novos equipamentos que o nosso prefeito Abraãozinho tanto se empenhou para nos entregar, com seus talentos e produções criativas que farão parte da pauta do nosso novo teatro", disse o secretário de Cultura, Antonio Carlos.O diretor da Usina de Cultura, Thiago Cardoso, contou que além dos editais publicados, a Secretaria de Cultura promoverá uma oficina para tirar dúvidas relacionadas ao edital. "Acreditamos que será bem concorrido para os proponentes, dando mais qualidade aos projetos que serão selecionados pela banca de pareceristas, que também passarão por um processo seletivo".Os fazedores de cultura poderão conferir os detalhes dos editais através do link: https://nilopolis.rj.gov.br/pnab-aldir-blanc/