Roda de conversa contou com as presenças da presidente da Faetec, Caroline Alves; designer de moda Danielle Costa; figurinista Karol Martins e da pedagoga Patrícia Lopes. O debate foi mediado pela professora de Moda, Rita QuintanilhaDivulgação / Faetec

Nilópolis - Com o objetivo de enfatizar a conscientização da população acerca de questões sociais como doação de órgãos, combate ao feminicídio e ao suicídio, a Faetec Nilópolis - Unidade Paiol de Pólvora, realizou, na última semana, uma roda de conversa debatendo esses principais temas.



Durante a abertura do evento, a presidente da Faetec, Caroline Alves, explicou a importância de celebrar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado no dia e o Setembro Verde, mês dedicado à campanha de doação de órgãos no país.

Ovacionada pelo público, a modelo e aluna do curso de profissionalizante em Costura, Neide Santana da Silva, saiu emocionada após cruzar o tapete vermelho da passarela Divulgação / Faetec



"Estou muito feliz de estar aqui hoje. Falar do Setembro Verde é uma causa própria, pois sou uma pessoa transplantada. Eu sempre falo como foi a minha experiência enquanto receptora de um órgão de uma pessoa que não me conheci, e de uma família que, sem me conhecer, fez a doação desse órgão, que me mantém viva até hoje. Minha qualidade de vida aumentou após esse transplante. E sempre digo: doação de órgãos é um ato de amor ao próximo", declarou a presidente da Faetec, Caroline Alves.

A roda de conversa contou ainda com a participação da designer de moda e professora Danielle Costa; da figurinista Karol Martins e da pedagoga e designer de moda, Patrícia Lopes. O debate foi mediado pela professora de Desenho de Moda, Rita Quintanilha. O evento celebrou ainda a Semana de Moda na unidade, com exposição sobre feminicídio e desfile de moda dos alunos.



Após a roda de conversa, foi realizado um desfile, dividido em três momentos, sendo o primeiro relacionado ao plástico, o segundo sobre o descarte de tecidos, e o último sobre a chegada da primavera.



Ovacionada pelo público, a modelo e aluna do curso de profissionalizante em Costura, Neide Santana da Silva, saiu emocionada após cruzar o tapete vermelho da passarela. Usando um vestido de noiva feito por plástico bolhas de diversos tamanhos e formatos, Neide comemorou o sucesso do desfile.

A presidente da Faetec, Caroline Alves, explicou a importância de celebrar o Dia Nacional da Doação de Órgãos Divulgação / Faetec



"Eu me emocionei muito com o desfile, que vestido lindo, eu nunca me casei e nem usei um vestido de noiva antes, nunca é tarde, não é mesmo?", disse a aluna Neide Santana da Silva, de 65 anos.

Na entrada principal da unidade escolar, o público conferiu uma exposição de vestidos de noivas com marcas de violência. Cada vestido contava com um código de barras bidimensional (QR Code) que podia ser lido por câmeras de celulares. Cada QR Code escaneado pelo público contava a história de alguma mulher vítima de feminicídio, divulgada pela imprensa nacionalmente.



“Cada vestido representa uma mulher. É importante mostrar para que as pessoas vejam a questão do feminicídio. O homem não é o dono da mulher, é isso que queremos passar nessa exposição que gerou tanto impacto”, explicou a diretora da unidade, Patrícia Monteiro.



Empreendedorismo



Os alunos que estavam buscando empreender e ter o seu próprio negócio também puderam aproveitar e conhecer a linha de crédito oferecida pela Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio). Prestigiando o evento, uma equipe da instituição esclareceu as principais dúvidas sobre a linha de crédito para microempreendedores individuais (MEIs), que prevê crédito de R$ 300 a R$ 21 mil para investimento em máquinas e equipamento, reformas e obras, material de insumo e capital de giro.

O vice-presidente administrativo da Faetec, Fabrício Repsold, destacou a importância de desmistificar o papel do empreendedorismo no dia a dia para os alunos Divulgação / Faetec



A gerente da Gerência de Microcrédito (GEMPO) da AgeRio, Graciela Ayub, conversou com os alunos sobre o microcrédito da instituição. “O intuito é fortalecer a nossa parceria. Estamos à disposição para tirar todas as dúvidas e orientar sobre as formas de crédito”, afirmou Graciela Ayub.



O vice-presidente administrativo da Faetec, Fabrício Repsold, destacou a importância de desmistificar o papel do empreendedorismo no dia a dia para os alunos. A gerente da Gerência de Microcrédito (GEMPO) da AgeRio, Graciela Ayub, conversou com os alunos sobre o microcrédito da instituição. "O intuito é fortalecer a nossa parceria. Estamos à disposição para tirar todas as dúvidas e orientar sobre as formas de crédito", afirmou Graciela Ayub.

“Eu quero deixar uma mensagem para os alunos que querem empreender. Nós queremos facilitar o acesso de vocês aos créditos que o Governo do Estado do Rio realiza. São muitos alunos de diversos cursos da Rede Faetec que querem empreender, entrar para o mercado de trabalho, e muitas vezes sentem um medo e insegurança de empreender, mas estamos aqui para facilitar esse acesso”, revelou o vice-presidente administrativo, Fabrício Repsold.