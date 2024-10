O evento atingiu o ponto máximo com a participação do circo Pena de Pau com malabares, palhaços e contorcionistas - Divulgação / Faetec

O evento atingiu o ponto máximo com a participação do circo Pena de Pau com malabares, palhaços e contorcionistasDivulgação / Faetec

Publicado 14/10/2024 18:31 | Atualizado 14/10/2024 18:33

Nilópolis - Algodão doce, cachorro-quente, pipoca, pizza, refrigerante e hambúrguer foram os principais itens do cardápio para a criançada, nesta sexta-feira (11), em comemoração do Dia das Crianças, na Faetec Nilópolis. A Escola Técnica Estadual Nilópolis e a Faetec Nilópolis - Unidade Professora Suely Araújo da Silva se uniram e abriram as portas para as crianças da região e filhos de alunos.



A participação contou com inscrição prévia para as crianças entre 4 e 10 anos. E, no meio da tarde, foram abertos os portões para a participação mais que especial de 350 crianças.

Para as gestora da Faetec Nilópolis e da ETE, Márcia Cristina D?Anunciação e Patrícia Monteiro, a festa garante integração entre os alunos e professores Divulgação / Faetec

Esperando suas filhas participarem de tudo que a festa oferece, mãe e filha, Rosana e Yasmim, levaram suas duas filhas para a grande festa. Participando pela primeira vez, a mãe de Yasmim, Rosana Alves, trouxe sua filha Suzana Letícia, de 10 anos para a comemoração.



"Ela queria muito ter para onde ir no Dia das Crianças, fiquei sabendo dessa festa e fiz logo a inscrição. Ela brincou muito hoje, mas o que ela mais gostou foi a oficina de pintura", revelou a Rosana Alves.



Acompanhada pelo Samuel, de sete meses, a mãe e ex-aluna da Faetec Paiol, Yasmin Alves, trouxe sua filha Manoella Vitória, de 4 anos, para a festa.



"Eu fiquei sabendo desse evento pelo grupo de mães. E resolvi cadastrar minha filha. Ver a felicidade dela não tem preço, proporcionar essa alegria é muito bom", afirmou a Yasmim Alves.



A diretora da ETE Nilópolis, Patrícia Monteiro, explicou a importância do evento, que acontece ano após ano na região.



“Esse evento é um dos mais aguardados pela comunidade. Ao ser destinado aos filhos dos alunos, a escola estimula o sentimento de pertencimento do discente, algo que é essencial para garantir um aprendizado de qualidade e uma manutenção da assiduidade dos estudantes, ainda que diante de inúmeras barreiras sociais. Além disso, ao convidar as crianças da comunidade para a festa, a unidade também incentiva a participação de todos, ela promove a articulação entre escola e comunidade, estimula a prática de ações sociais e intensifica a integração entre toda a comunidade escolar, sem contar a integração de uma escola com a outra”, destacou a gestora Patrícia Monteiro.

Circo Pena de Pau com malabares, palhaços e contorcionistas fez parte da festa do Dia das Crianças Divulgação / Faetec

O evento atingiu o ponto máximo com a participação do circo Pena de Pau com malabares, palhaços e contorcionistas. Para a gestora da Faetec Nilópolis, Márcia Cristina D’Anunciação, a festa garante integração entre os alunos e professores.



“A Festa das Crianças é muito mais do que um dia de diversão. Para mim, ela representa o verdadeiro espírito de união da nossa comunidade. Sinto que, ao celebrar nossas crianças, estamos construindo uma comunidade mais forte, mais feliz e mais conectada”, destaca a gestora Márcia Cristina D’Anunciação.