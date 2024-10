O prefeito Abraãozinho agradeceu o apoio do eleitor nilopolitano pela reeleição nas eleições municipais de 2024 - Divulgação / PMN

O prefeito Abraãozinho agradeceu o apoio do eleitor nilopolitano pela reeleição nas eleições municipais de 2024Divulgação / PMN

Publicado 18/10/2024 15:09





ENTREVISTA – PREFEITO ABRAÃOZINHO (NILÓPOLIS)



O Dia - Prefeito Abraãozinho, como o senhor viu sua vitória nas eleições de 2024, em um novo voto de confiança do povo nilopolitano? Nilópolis – O prefeito Abraão David Neto, o Abraãozinho (PL), recebeu um novo voto de confiança do eleitor de Nilópolis, reeleito com 56,74% das urnas e 51.598 votos, nas eleições municipais de 2024. O Jornal O Dia entrevistou o Chefe do Executivo Municipal, que citou seus desafios, projeções e parcerias para os próximos quatro anos no comando da “Caçulinha da Baixada”.

Abraãozinho – “Tenho muita gratidão a cada munícipe que, mais uma vez, confiou no nosso trabalho. Fico ainda mais honrado em saber que ganhei mais de mil votos em comparação à última eleição, um crescimento de 29%, que reflete o bom trabalho que desenvolvemos nos últimos quatro anos. A nossa vitória é um reconhecimento da população ao que realizamos, do nosso cuidado com a cidade e de que vamos realizar cada vez mais em nosso município. Sou muito grato por essa confiança e continuarei honrando ela com muito trabalho e mais realizações e conquistas para Nilópolis nesses próximos 4 anos”.

O prefeito Abraãozinho acredita em bom diálogo com a Câmara Municipal, onde dos 12 vereadores eleitos, nove são parte da nossa base aliada do governo Divulgação / PMN

O Dia - Como o senhor lidará com a Câmara Municipal, que terá novas caras no Legislativo Municipal?

Abraãozinho – “Tenho certeza que estaremos todos focados em busca do melhor para a nossa cidade. Dos 12 vereadores, nove deles são parte da nossa base aliada, então fico muito feliz também. Continuaremos dialogando e fazendo política de maneira séria e limpa. O nosso foco é e sempre será trabalhar para entregar o melhor para a população nilopolitana”.

O prefeito Abraãozinho fará um balanço do meu primeiro mandato, para verificar o que pode melhorar no atendimento ao cidadão nilopolitano Divulgação / PMN

O Dia - Quais serão suas primeiras medidas na Prefeitura a partir de 1 de janeiro de 2025?

Abraãozinho – "Farei um balanço do meu primeiro mandato e irei verificar o que podemos melhorar no atendimento ao cidadão nilopolitano. Teremos muito trabalho pela frente com a inauguração do Teatro Municipal, do Restaurante do Povo, do Centro TeAmar (TEA), da Policlínica da Mulher, da Clínica Veterinária, do Centro de Imagens e muitas outras. Ainda temos muito a realizar. O trabalho não pode parar".



O Dia - Qual mensagem o senhor deixa para os servidores municipais de olho nos próximos quatro anos na Gestão Municipal?

Abraãozinho – Quero agradecer todo o empenho dos servidores municipais que atendem diretamente a população, desde o gari até o secretário. Vou buscar maneiras com a equipe técnica especializada em gestão pública para melhor atender suas demandas.

Abraãozinho conta com apoios importantes na cidade e no Estado, como, o governador Cláudio Castro e os deputados Rafael Nobre (Alerj) e Ricardo Abraão (Congresso Nacional) Divulgação / PMN



O Dia - A boa parceria com o Governo Estadual rendeu boas ações na área da Segurança Pública no seu atual mandato. Como ampliar essas parcerias para outras áreas importantes, como Educação e Saúde?

Abraãozinho – "A parceria com o Governo do Estado tem sido excelente para a nossa cidade. Nós conseguimos trazer conquistas não só na segurança, como também na infraestrutura com as obras de contenção de encosta, no desenvolvimento social com o Café do Trabalhador, e até mesmo na saúde, visto que o Governo do Estado foi um parceiro que propiciou a reabertura do Hospital Juscelino Kubitschek, em agosto deste ano. E claro, nós queremos muito ampliar essa parceria para todas as áreas, se possível. Pra isso, temos um grupo de trabalho forte, com nosso deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e o nosso deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), grandes parceiros. Vamos continuar buscando trabalhar integrados com as esferas estaduais e federais para trazer o melhor para a nossa cidade".