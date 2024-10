O evento tem como público-alvo: docentes, técnicos administrativos, gestores e discentes de instituições de Educação Profissional e Tecnológica - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 21/10/2024 22:56

Nilópolis - O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), promove nesta quarta-feira (23), o evento "Educação profissional e tecnológica: desafios, reflexões e perspectivas". A organização é da Coordenação Técnico-Pedagógica da Graduação e da Pós-Graduação, aberto para toda comunidade acadêmica, a partir de 13h15, no auditório do campus, no bairro Frigorífico.



O evento conta com o apoio da Coordenação de Extensão, tendo como público-alvo docentes, técnicos administrativos, gestores e discentes de instituições de Educação Profissional e Tecnológica.

Programação - "Educação profissional e tecnológica: desafios, reflexões e perspectivas" Divulgação / IFRJ Nilópolis



Para participar, os interessados devem clicar no



Para mais informações, através do e-mail: Para participar, os interessados devem clicar no link para realizar sua inscrição.Para mais informações, através do e-mail: cotpgpg.cnil@ifrj.edu.br