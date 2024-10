Nilópolis se destaca no handebol com sua vasta história de vitórias. Os alunos da Vila Olímpica têm aulas com dois ex-atletas da Seleção Brasileira de Handebol - Divulgação / PMN

Nilópolis se destaca no handebol com sua vasta história de vitórias. Os alunos da Vila Olímpica têm aulas com dois ex-atletas da Seleção Brasileira de HandebolDivulgação / PMN

Publicado 21/10/2024 21:12

Nilópolis - Este ano a abertura do maior evento socioesportivo da Baixada Fluminense contou com uma edição especial em comemoração aos 25 anos dos Jogos da Baixada . No último sábado (19), atletas com até 14 anos de oito modalidades, representaram 13 municípios. Nilópolis receberá o handebol masculino e atletismo feminino na segunda semana de novembro.

Nilópolis está entre os convidados do XXV Jogos da Baixada . O município compete com 150 atletas nas modalidades handebol, vôlei, basquete, xadrez, atletismo e natação. Nos dias 9 e 10 de novembro, a Vila Olímpica recebe o handebol masculino, atletismo feminino, handebol feminino e atletismo masculino.

Nilópolis se destaca no handebol com sua vasta história de vitórias. Os alunos da Vila Olímpica têm aulas com dois ex-atletas da Seleção Brasileira de Handebol. A expectativa pela conquista é alta. ''Desejamos obter bons resultados. Muito bonito acompanhar o envolvimento de todos os atletas e suas famílias'', disse o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Leitão.

O evento é realizado pelo Jornal O Dia e conta com a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Também estão participando Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Mangaratiba.

Os Jogos da Baixada têm como objetivo o intercâmbio esportivo entre os municípios da região, promovendo a socialização da sua juventude através da prática sadia e da convivência pelo esporte, gerando assim novos talentos na região para o Esporte do Estado. Também, ampliando a oportunidade de acesso ao esporte e fazendo com que mais jovens tenham a oportunidade de participar da competição.

Idealizador e coordenador técnico dos Jogos da Baixada, o professor de educação física Antônio Carlos Prazeres de Carvalho está animado com a edição especial. "Esses jogos existem há 25 anos. É disputado esse ano em uma categoria de 14 a 17. Nilópolis sempre tem uma participação ótima, principalmente nos últimos anos. Inclusive este ano, uma etapa vai ser feita em Nilópolis, conforme o calendário."