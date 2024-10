Para garantir a transparência e a justiça na cobrança das tarifas dos passageiros, os equipamentos são aferidos e devidamente calibrados por funcionários do IPEM/RJ - Divulgação / PMN

Publicado 22/10/2024 23:20

Nilópolis - A Secretaria de Transportes (SEMTRAN) de Nilópolis está sediando a vistoria anual de 370 veículos cadastrados como táxis. A aferição, realizada anualmente conforme determina o decreto municipal nº 2.378/99, ocorre de segunda-feira (21) até a próxima sexta-feira (25), das 9h às 17h.

Para garantir a transparência e a justiça na cobrança das tarifas dos passageiros, os equipamentos são aferidos e devidamente calibrados por funcionários do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio (IPEM/RJ). Responsáveis pelo serviço, eles têm o auxílio de fiscais do Departamento de Transportes Concedidos (Detro). Eles usam como base o cadastro realizado pela SEMTRAN.



Além de ceder o espaço e a infraestrutura (computadores e fiscais de transportes) que ajudam na localização da inscrição de permissionários (proprietários) e auxiliares de taxistas (motoristas que alugam o veículo dos permissionários), a Secretaria Municipal de Transportes vai fiscalizar os táxis. Os motoristas que não cumprirem as exigências do IPEM/RJ terão um prazo de adequação e, se não observarem a determinação, podem estar sujeitos a multa e até à suspensão da permissão para circular com os táxis pelo município.

O secretário Ricardo Gallego afirmou que a iniciativa contribui para a qualidade do serviço prestado e para a segurança dos passageiros. A verificação dos taxímetros está ocorrendo no setor do Departamento de Transportes Concedidos (DTC), no endereço da secretaria, Rua Wallace Paes Leme, 1508, no Centro de Nilópolis.

