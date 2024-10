O Nova Cidade ainda não conseguiu vencer na Série B1 do Cariocão - Divulgação / @leal__fotografia

Publicado 24/10/2024 14:50

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade foi derrotado pelo Pérolas Negras, por 3 a 1, nesta quarta-feira (23), pela quinta rodada do Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-Quero ainda não venceu na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com três empates e uma derrota. Com o insucesso, os nilopolitanos ocupam a lanterna do torneio, com apenas três pontos.



Na próxima rodada, o Nova Cidade encara o Paduano, no sábado (26), às 15h, novamente no Estádio De Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias.

Classificação - Campeonato Carioca Série B1 - Taça Corcovado Divulgação / Ferj