Os participantes terão a chance de interagir com representantes de empresas de diversos segmentos, facilitando a construção de uma rede de contatos e o acesso a vagas de emprego - Divulgação / PMN

Publicado 24/10/2024 22:29

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis participará da primeira Feira de Empregabilidade, Experiência Profissional e Aprendizagem (FEEPADE) realizada pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). A instituição do Governo do Estado do Rio de Janeiro promoverá o evento, nesta sexta-feira (25), das 9h às 15h, no campus da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na Ilha do Governador, e será aberto ao público.



Os participantes terão a chance de interagir com representantes de empresas de diversos segmentos, facilitando a construção de uma rede de contatos e o acesso a vagas de emprego, formal ou como Jovem Aprendiz, além de informações e incentivo sobre formação profissional.



A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis fornecerá ações gratuitas como cadastro para vagas, emissão de documentos para isenção de retirada de segunda via de identidade e outros documentos. É ncessário levar certidão de nascimento ou casamento original. Serão oferecidas ainda oficinas para elaboração de currículos e mini cursos com certificação.



"Essa feira tem a finalidade de atender os jovens do sistema Degase, jovens em extrema vulnerabilidade social que precisam ser inseridos no mercado de trabalho. A proposta da feira foi realizada pela Secretaria de Trabalho de Nilópolis. Demos a ideia e elaboramos a programação da feira", contou o secretário da pasta, Dudu Amorim.



Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, a Feira de Empregabilidade não é apenas uma oportunidade de conexão entre empresas e candidatos, mas também um reflexo do compromisso do departamento com a reintegração e o desenvolvimento profissional da sociedade.



"Todos ganham quando investimos na capacitação e na inclusão social. Nossa missão é contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, e este evento é um passo significativo nesse sentido, a geração de renda é fundamental para garantir dignidade à nossa juventude e suas famílias, além de diminuir significativamente os índices de reincidência de atos infracionais", finalizou o diretor.

Famílias têm papel fundamental



Para incentivar a participação de toda a família e comunidade externa, haverá também entretenimento para o público infantil, sorteios e muitas outras atividades como orientações e serviços nas áreas de saúde, assistência social, educação.



A iniciativa está sendo organizada pela Divisão de Parcerias Estratégicas e a Divisão de Profissionalização da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Degase, e já foram confirmados os seguintes parceiros: Fundação Leão XIII, CEDAE, DETRAN, SEBRAE; IPROSA, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), Centro de Integração Empresa Escola (CIEE); Renapsi, Isbet, Sest/Senat, Rede Cidadã; Subsecretaria da Criança e do Adolescente, Secretaria de Estado Trabalho e Renda, SINE; Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro; Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, FORTRAB, IURD Socioeducativa, profissional de maquiagem e Tergo Tecnologia.