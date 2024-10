Este mês, a reunião foi no Parque Municipal Sara Areal, em Nilópolis. O próximo será on-line - Divulgação / PMN

Este mês, a reunião foi no Parque Municipal Sara Areal, em Nilópolis. O próximo será on-lineDivulgação / PMN

Publicado 25/10/2024 15:40

Baixada Fluminense - Representantes da Instância de Governança Turística Regional Baixada Verde, que reúne representantes de 11 municípios da região, se encontraram no dia 17 de outubro, e votaram pela manutenção do mandato da atual diretoria da instituição até março de 2025. Apesar do nome Baixada Verde, a entidade trata de temas referentes ao turismo. Os encontros, mensais, são realizados na terceira quinta-feira de cada mês. Este mês, a reunião foi no Parque Municipal Sara Areal, em Nova Cidade, Nilópolis. O próximo será on-line.

"A decisão foi tomada porque consideramos que, em janeiro do próximo ano poderemos ter mudanças na estrutura administrativa das prefeituras, algumas pessoas podem não permanecer em seus cargos", explicou o presidente da Baixada Verde, Bruno Lourenço, secretário de Turismo, Cultura e Eventos de Magé. "O objetivo da instituição é fortalecer as políticas públicas para o turismo na região da Baixada Verde, formada pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé,Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica".

Continuam também o vice-presidente Flávio Borges (SCO Nilópolis), a Secretária Dadva Souza (Gov Nova Iguaçu) Maria Eduarda Correa (Governo, Nova Iguaçu), Ana Cristina Venâncio (Governo Nova Iguaçu); Amélia Magalhães (SCO Nova Iguaçu, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada e Sul Fluminense). Além desses, integram o coletivo: Gabriella Sena (Observatório de Turismo e Lazer Baixada Verde), Maria Angélica Maciel (Observatório de Turismo e Lazer Baixada Verde); Lídia Malafaia (Gov Caxias), Michel Guimarães (Governo, Nilópolis), Taiane Paniçolo (Gov Magé), Mírian Rodrigues (Governo, São João de Meriti), Cíntia Pena (Gov Seropédica) Waldete Siqueira (SCO Japeri), Rita de Cássia (SCO Duque de Caxias), João Luís Marinho (SCO Duque de Caxias).

"Nosso comprometimento com a Baixada Verde continua. Estamos juntos em busca do fortalecimento de nossa economia local, da promoção da sustentabilidade, para que cada cidadão se sinta parte ativa do desenvolvimento que almejamos. Queremos que o turismo, coração pulsante de nossa região, receba atenção especial", assegurou Bruno Lourenço.