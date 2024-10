O Tributo ao Rock será uma emocionante Viagem Musical pelos clássicos que marcaram as décadas de 50 a 90, com a Banda Os Cascas - Divulgação

Publicado 26/10/2024 04:10 | Atualizado 26/10/2024 04:10

Nilópolis - O Nilópolis Square promove um evento especial pra os amantes da música, neste sábado (26), a partir das 19h, o Tributo ao Rock, uma emocionante Viagem Musical pelos clássicos que marcaram as décadas de 50 a 90, com a incrível Banda Os Cascas. O evento gratuito acontece na Praça de Alimentação.



Será uma noite repleta de energia, nostalgia e diversão. O show trará de volta os grandes sucessos do rock, prometendo animar o público com performances envolventes. Além de desfrutar de boa música, será uma excelente oportunidade para reunir amigos e familiares em um ambiente descontraído, com uma boa variedade de comidas e bebidas.



Serviço: Tributo ao Rock no Shopping Nilópolis Square: Uma Noite de Clássicos Imperdíveis!



Shopping Nilópolis Square



Evento Gratuito



Dia: 26/10 (sábado)



Horário: De 19h às 21h



Local: Praça de Alimentação



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras nº 100, Centro, Nilopolis. Tel:2792-0608.

Banda OS Cascas Divulgação