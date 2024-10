O Nova Cidade conseguiu sua primeira vitória na Série B1 do Cariocão - Divulgação / @leal__fotografia

Publicado 27/10/2024 14:03

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade enfim conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1, ao derrotar o Paduano por 1 a 0, neste sábado (26), no Estádio De Los Lários, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Léo Júnior marcou o gol do triunfo do Quero-Quero.



Além de conseguir sua primeira vitória, os nilopolitanos ainda sonham com a classificação para as finais da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro(Ferj), ocupando a sexta posição com seis pontos, um a menos que o Friburguense, último clube que fecha o G-4 da Taça Corcovado, com sete.



Na próxima rodada, o Nova Cidade enfrenta o Serrano, no sábado (02), às 15h, em local ainda a definir pela Ferj. Faltam três rodadas para o término da fase classificatória, os quatro primeiros avançam para as finais.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj