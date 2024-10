O deputado Rafael Nobre esclareceu que a revitalização asfáltica dessas ruas é necessária devido às imperfeições que dificultam o acesso e a circulação dos moradores - Divulgação / Alerj

Publicado 29/10/2024 21:07 | Atualizado 29/10/2024 21:12

Nilópolis - O deputado estadual Rafael Nobre (União) encaminhou ao governador Cláudio Castro (PL), no mês de outubro, mais de 15 solicitações para a pavimentação de ruas em todo o município de Nilópolis.

Entre as ruas contempladas estão a Rua Beira Rio - Paiol, a Travessa Manoel Bidoia, Rua Pedro Álvares Cabral, Travessa Euclides Pereira de Almeida, Rua Joaquim Máximo Soares, Estrada Marechal Castelo Branco, Rua Capitão Alfredo Nunes, Travessa Geraldo, Avenida Getúlio Vargas, Rua Olga Heremont, Rua Manoel Pinto Ribeiro, Rua João Rodrigues da Cunha, Rua João Evangelista de Carvalho e a Rua Natividade, além do pátio do Teatro Municipal (Rodoviária).

O parlamentar esclareceu que a revitalização asfáltica dessas ruas é necessária devido às imperfeições que dificultam o acesso e a circulação dos moradores e que a melhoria das vias promoverá maior segurança e qualidade de vida para a comunidade local.