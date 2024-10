A motocicleta apreendida pelos policiais militares do Proeis Nilópolis - Divulgação / Proeis Nilópolis

Publicado 29/10/2024 14:33 | Atualizado 29/10/2024 14:39

Nilópolis – Washington do Nascimento Silva, de 53 anos, foi preso com uma motocicleta adulterada (Shineray Vermelha Sem Placa), pelos policiais militares da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) Nilópolis, na manhã desta terça-feira (29), na Avenida Antônio José Bittencourt, na divisa com o município de São João de Meriti, embaixo da Via Light.



Na ação, os agentes tiveram a atenção voltada para o suspeito que pilotava a motocicleta. Na abordagem, ao fazerem a consulta do veículo, foi constatado que a motocicleta encontra-se com o número do motor divergente do sistema da base de dados do Detran-RJ, além disso, o condutor não possuía a documentação da moto e nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ação do Proeis Nilópolis aconteceu na Avenida Antônio José Bittencourt, na divisa com o município de São João de Meriti, embaixo da Via Light Divulgação / Proeis Nilópolis



O suspeito foi conduzido para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência na 54ª DP (Belford Roxo), onde foi autuado e preso pelo crime de adulteração de sinais identificadores de veículos.