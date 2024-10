A motocicleta apreendida na ação conjunta entre os policiais militares do Proeis e a Guarda Civil Municipal de Nilópolis - Divulgação / GCM-Nilópolis

Publicado 31/10/2024 11:50 | Atualizado 31/10/2024 11:52

Nilópolis – Uma motocicleta (Honda Titan 160) foi apreendida, na noite desta quarta-feira (30), em operação conjunta de policiais militares do Proeis Nilópolis e da Guarda Civil Municipal de Nilópolis, no bairro de Olinda. O condutor do veículo não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a moto estava sem placa.

Na ação, os agentes abordaram o homem que estava com a motocicleta sem placa, em atitude suspeita, na Estrada senador Salgado Filho. O condutor do veículo informou que não possuía CNH, e apenas apresentou a nota fiscal do veículo, informando que a mesma ainda não havia sido emplacada, pois não conseguia fazer o pagamento via aplicativo.

O condutor e a motocicleta apreendida, foram conduzidos para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis). O veículo permaneceu apreendido até a regularização administrativa do mesmo. O condutor foi liberado após prestar esclarecimentos.