Publicado 30/10/2024 15:32

Nilópolis - Moradores do bairro Novo Horizonte comemoraram a entrega de mais um espaço público reformado. No último sábado (26), a Prefeitura de Nilópolis reinaugurou o Campo do Pury, que agora conta com novas instalações.



Após pedidos dos munícipes, a praça ganhou uma quadra coberta com vestiários, uma copa destinada a atender eventos comunitários e um quiosque. Além disso, o espaço conta com um campo de grama sintética, arquibancada, parquinho infantil e academia ao ar livre para a terceira idade.



O prefeito Abraãozinho (PL) discursou sobre as benfeitorias realizadas na cidade e as que estão por vir. Ele estava acompanhado da vice-prefeita Professora Flávia (PL), do deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) e do deputado estadual Rafael Nobre (União).

"A gente fica muito feliz em chegar aqui e ver uma obra feita com tanta qualidade. Mais uma benfeitoria realizada pelo nosso governo no bairro Novo Horizonte. Esse trabalho não irá parar. Vamos continuar em frente para dar a essa cidade o que ela merece. A população tem reconhecido o nosso trabalho. Vamos continuar a administrar essa cidade que tanto amamos, dando aos nilopolitanos dias cada vez melhores", disse o prefeito.



Voluntário do projeto social Novo Horizonte há quatro anos, Mailson Bruno Fagundes acredita que a praça não é apenas um espaço, mas um símbolo de encontros e união. "A nossa intenção é trazer a garotada para o esporte para evitar que eles vão para o mundo do crime. Vários amigos nossos já morreram, alguns estão presos, então não vamos deixar acontecer o mesmo com eles. Essa reforma com certeza vai ajudar bastante."

Alexandre Pedreira de Souza, de 12 anos, frequenta a praça desde seus sete anos. Atacando na ponta esquerda, ele vem fazendo história nas partidas de futebol no campo do Pury. Seu sonho é ser jogador profissional. "Desde pequeno sonho em ser jogador de futebol. Aqui eu jogo com os meus amigos, é muito divertido. Agora que o campo foi reformado, vamos jogar mais ainda."