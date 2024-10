Quem passou pelo local pôde usufruir de serviços como design de sobrancelhas, manicure, tranças, depilação e corte de cabelo - Divulgação / PMN

Quem passou pelo local pôde usufruir de serviços como design de sobrancelhas, manicure, tranças, depilação e corte de cabeloDivulgação / PMN

Publicado 31/10/2024 16:45 | Atualizado 31/10/2024 17:17

Nilópolis - Em homenagem ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Nilópolis, por intermédio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, promoveu o 'Dia da Beleza Nilopolitana' na última terça-feira (29), no Centro. Dezenas de mulheres participaram das atividades.



Com o objetivo de oferecer serviços de beleza à população, a Secretaria de Trabalho, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Casa da Mulher Nilopolitana e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), preparou um dia especial.

Também houve isenção de documentos, balcão de emprego, serviços de saúde e inscrições para o curso de Marketing e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Divulgação / PMN



Quem passou pelo local pôde usufruir de serviços como design de sobrancelhas, manicure, tranças, depilação e corte de cabelo. Além do 'Dia da Beleza', também houve isenção de documentos, balcão de emprego, serviços de saúde e inscrições para o curso de Marketing e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Quem passou pelo local pôde usufruir de serviços como design de sobrancelhas, manicure, tranças, depilação e corte de cabelo. Além do 'Dia da Beleza', também houve isenção de documentos, balcão de emprego, serviços de saúde e inscrições para o curso de Marketing e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com o objetivo de oferecer serviços de beleza à população, a Secretaria de Trabalho, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Casa da Mulher Nilopolitana e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), preparou um dia especial Divulgação / PMN



“Este é o segundo ano que realizamos esta ação para todas as pessoas, oferecendo diversos serviços. Este mês de outubro é marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirmou o secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim. “Este é o segundo ano que realizamos esta ação para todas as pessoas, oferecendo diversos serviços. Este mês de outubro é marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirmou o secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim.