Jogadores do Nova Cidade estão confiantes para uma vitória contra o Serrano - Divulgação / EC Nova Cidade

Jogadores do Nova Cidade estão confiantes para uma vitória contra o SerranoDivulgação / EC Nova Cidade

Publicado 02/11/2024 09:42

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade enfrenta o Serrano, neste sábado (02), às 15h, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, de olho no G-4 do Campeonato Carioca da Série B1. A partida é válida pela sétima rodada da Taça Corcovado. O Quero-Quero é o sexto colocado, com seis pontos, um a menos que o Friburguense, o quarto.



Na última rodada, os nilopolitanos conseguiram uma importante vitória fora de casa, ao vencer o líder Paduano por 1 a 0.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj