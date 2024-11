O tenente-coronel PM Perry Souza Azeredo assume o batalhão que realiza a cobertura dos municípios Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu - Divulgação / PMERJ

O tenente-coronel PM Perry Souza Azeredo assume o batalhão que realiza a cobertura dos municípios Mesquita, Nilópolis e Nova IguaçuDivulgação / PMERJ

Publicado 31/10/2024 21:08 | Atualizado 31/10/2024 21:09

Nilópolis - Na última terça-feira (29), foi realizada a Solenidade de Passagem de Comando do 20º Batalhão de Polícia Militar, em Mesquita, com a presença do Coronel PM Alexandre, Comandante do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA). O tenente-coronel PM Perry Souza Azeredo assume o batalhão que realiza a cobertura dos municípios Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, substituindo o coronel PM Olavo Otávio Ramos.



A Solenidade de Passagem de Comando contou com a presença do Coronel Alexandre, Comandante do 3º CPA. O tenente-coronel Perry Souza Azeredo (D) recebe o brevê do coronel Olavo Otávio Ramos Divulgação / PMERJ