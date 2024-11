O foragido era investigado, em 2019, pela DRE. Na ocasião, ele integrava uma quadrilha envolvida em roubos a residências com restrição de liberdade da vítima - Divulgação / PCERJ

Nilópolis - Um homem acusado de crimes de roubo e formação de quadrilha, foi preso pelos policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), nesta sexta-feira (01), em Duque de Caxias. Ele foi localizado pelos agentes após tentar fugir pulando muros de residências no município caxiense.

De acordo com as informações, o foragido era investigado, em 2019, pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRE). Na ocasião, o acusado integrava uma quadrilha envolvida em roubos a residências com restrição de liberdade da vítima.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias.