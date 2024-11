O Nova Cidade conseguiu uma grande vitória na última rodada, e pode ficar ainda mais perto das finais em caso de vitória sobre o São Cristóvão - Divulgação / Danda_Fotos

O Nova Cidade conseguiu uma grande vitória na última rodada, e pode ficar ainda mais perto das finais em caso de vitória sobre o São CristóvãoDivulgação / Danda_Fotos

Publicado 05/11/2024 23:55 | Atualizado 05/11/2024 23:57

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade enfrenta o São Cristóvão, nesta quarta-feira (06), às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário de Lima, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-Quero de Nilópolis é o quarto colocado com nove pontos, fechando o G-4 da Taça Corcovado.

Na última rodada, os nilopolitanos conseguiram uma importante vitória de 3 a 2 sobre o Serrano.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj