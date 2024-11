Policial militar do 20º BPM com a moto aquática que estava acoplada ao carro roubado recuperado - Divulgação / PMERJ

Policial militar do 20º BPM com a moto aquática que estava acoplada ao carro roubado recuperadoDivulgação / PMERJ

Publicado 05/11/2024 10:26 | Atualizado 05/11/2024 10:48

Nilópolis - Um carro roubado (Honda Civic) que estava acoplado a uma moto aquática (Jetski), foram recuperados pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), durante patrulhamento no final da noite desta segunda-feira (04), na Rua José da Silva Braga, no bairro de Olinda, Nilópolis.

O dono dos veículos recuperados agradeceu o trabalho dos policiais militares do 20º BPM, do DPO Nova Cidade Reprodução / PMERJ

Os veículos recuperados foram encaminhados ao Pátio Legal, e na sequência, devolvidos ao proprietário que agradeceu em vídeo o trabalho dos policiais militares do DPO Nova Cidade.