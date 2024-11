Contra o adolescente, os policiais civis da 57ª DP cumpriram um mandado de busca e apreensão - Divulgação / PCERJ

Contra o adolescente, os policiais civis da 57ª DP cumpriram um mandado de busca e apreensãoDivulgação / PCERJ

Publicado 05/11/2024 10:36

Nilópolis - Um adolescente foi apreendido por fato análogo ao crime de tentativa de roubo de veículo, pelos policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), dentro de uma unidade de saúde, nesta segunda-feira (04), em Duque de Caxias, município também da Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o jovem também é investigado em uma outra tentativa de roubo ocorrida em Nilópolis, na mesma região, no último fim de semana.

Contra o adolescente, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.