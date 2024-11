Cerca de 70 pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos do IFRJ, estudantes e comunidade externa participaram do evento - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 06/11/2024 18:59

Nilópolis - O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), realizou na última semana, o evento "Educação Profissional e Tecnológica: Desafios, reflexões e perspectivas", no auditório da unidade, no bairro Frigorífico. Cerca de 70 pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos do IFRJ, estudantes e comunidade externa participaram do evento.



O objetivo foi o de proporcionar uma tarde em que as especificidades da Educação Profissional e Tecnológica pudessem ser discutidas a partir da perspectiva de uma educação inclusiva e dialógica.



Sobre a programação, a organização do evento teve a preocupação de pensar em uma estrutura diversificada, que proporcionasse uma tarde leve e atrativa, sem perder o foco na escolha de palestrantes que pudessem contribuir efetivamente com o debate sobre a temática.

Cássia Lisbôa, pedagoga da COTPGPG e coordenadora do evento disse que: "Foi uma honra poder contar com nomes tão relevantes como o do professor Luiz Edmundo Aguiar, que foi o primeiro reitor do IFRJ e tem ampla experiência na definição de políticas públicas e financiamento para a área. A pedagoga Sílvia Trajano do campus Volta Redonda, com sua atuação como professora do curso de pós-graduação em Docência em Educação Profissional e Tecnológica do IFRJ, também foi essencial para que o evento fosse tão proveitoso”.

Sobre a mesa que trouxe relatos de experiências na EPT, Cássia ressaltou que : " Acredito que essa mesa foi a "cereja do bolo", pois fomos presenteados com relatos de experiências de um professor que atua na gestão, de uma professora do CEFET, de um servidor técnico administrativo e de uma ex-aluna do IFRJ. Dessa forma, foi possível observar a Educação Profissional por meio de múltiplos pontos de vista".



A coordenadora destacou, ainda, o apoio da diretora de ensino de graduação e pós-graduação, professora Luciene Silva e de suas colegas de setor, a pedagoga Elizabeth Augustinho e a psicóloga Marcela Freitas que foram responsáveis, juntamente com ela, pela organização do evento.

