O período de inscrições vai até 22 de novembro. É necessário procurar um dos CEAM ou CRAS, que farão o encaminhamento para a Faetec - Divulgação / Faetec-RJ

Publicado 06/11/2024 16:23

Rio - O Programa Vamos Juntas, uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas. São 500 vagas disponíveis em 17 cursos de Qualificação Profissional em 25 unidades, localizadas em 21 municípios do estado. O período de inscrições vai até 22 de novembro e, para garantir uma vaga, é necessário procurar um dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM) ou Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que farão o encaminhamento para a Faetec.

"Esse programa tem por objetivo promover a qualificação profissional para que as mulheres estejam aptas a entrar e permanecer no mercado de trabalho, garantindo a autonomia econômica delas. Promover a qualificação profissional é uma estratégia da Secretaria de Estado da Mulher para o fomento do desenvolvimento econômico e social do público feminino", afirmou Heloisa Aguiar.

O Vamos Juntas é direcionado a mulheres a partir de 16 anos que enfrentam situações de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é alcançar todas as regiões do estado, ofertando capacitação profissional nas áreas em que o mercado busca por profissionais. Atuando de maneira articulada com a vocação local.

Para garantir que todas possam concluir a capacitação, cada inscrita terá direito a auxílio estudantil para transporte, alimentação, além de material didático. Os cursos terão duração de 20 semanas.

"Com o Programa Vamos Juntas, queremos proporcionar não apenas qualificação profissional, mas também uma oportunidade de transformação para essas mulheres. Nosso objetivo é fortalecer a autonomia e garantir que elas tenham as ferramentas necessárias para alcançar uma vida com dignidade e independência", destacou Caroline Alves, Presidente da Faetec.

Entre as unidades participantes, estão as de Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Ipanema e comunidades como Cidade de Deus e Complexo do Alemão. Os cursos oferecidos abrangem áreas como recepção, recursos humanos, logística, organização de eventos e serviços de hospedagem, proporcionando uma variedade de capacitações voltadas para ampliar o leque de oportunidades profissionais dessas mulheres.

Confira a lista de cursos, as unidades e os turnos

FAETEC NILÓPOLIS – NOVA CIDADE

Curso: Organizador de Eventos

Turno: Noite

FAETEC NOVA IGUAÇU – UNIDADE CENTRO

Curso: Assistente Escolar

Turno: Tarde

FAETEC QUEIMADOS

Curso: Assistente de Recursos Humanos

Turno: Noite

FAETEC IPANEMA

Curso: Inglês Básico

Turno: Tarde

FAETEC ALEMÃO

Curso: Recreador Cultural

Turno: Manhã

FAETEC MANGUINHOS

Curso: Assistente de Logística

Turno: Tarde

ETE DE TRANSPORTE ENGENHEIRO SILVA FREIRE (Marechal Hermes)

Curso: Cerimonialista

Turno: Tarde

FAETEC CIDADE DE DEUS

Curso: Almoxarife de Obras

Turno: Manhã

FAETEC BÚZIOS

Curso: Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem

Turno: Noite

FAETEC CABO FRIO – MANOEL CORRÊA

Curso: Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem

Turno: Noite

FAETEC SILVA JARDIM

Curso: Agente Cultural

Turno: Noite

FAETEC IGUABA

Curso: Recepcionista

Turno: Noite

FAETEC RIO DAS OSTRAS

Curso: Recepcionista

Turno: Noite

FAETEC SAQUAREMA - ETE HELBER VIGNOLI

Curso: Assistente Financeiro

Turno: Noite

FAETEC BARRA DO PIRAÍ – MATADOURO

Curso: Organizador de Eventos

Turno: Tarde

FAETEC PIRAÍ

Curso: Assistente Administrativo

Turno: Noite

FAETEC PINHEIRAL

Curso: Assistente de Logística

Turno: Noite

FAETEC VALENÇA

Curso: Recepcionista

Turno: Manhã

FAETEC CORDEIRO

Curso: Assistente Administrativo

Turno: Tarde

FAETEC BOM JARDIM

Curso: Almoxarife

Turno: Noite

FAETEC ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Curso: Assistente de Recursos Humanos

Turno: Noite

FAETEC MIGUEL PEREIRA

Curso: Almoxarife

Turno: Noite

FAETEC VASSOURAS - ETE DE RESTAURO CARLOS FREDERICO WERNECK DE LACERDA

Curso: Assistente Administrativo

Turno: Tarde

FAETEC ITAPERUNA

Curso: Porteira e Vigia

Turno: Noite

PRESÍDIO: FAETEC NILZA DA SILVA SANTOS (CAMPOS DOS GOYTACAZES)

Curso: Almoxarife de Obras

Turno: Manhã