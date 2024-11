O evento é destinada a toda comunidade acadêmica, bem como à comunidade do entorno do campus - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 10/11/2024 20:48

Nilópolis - O Campus Nilópolis realizou, no último mês, a XXIX Semana de Tecnologia (SEMATEC) e a XXV Encontro Escola Comunidade (EEC). O evento aconteceu no pátio, na quadra poliesportiva, na piscina, nos laboratórios: A215, B115, B210 e de química orgânica, nas salas A209 e A211 e no auditório do campus, no bairro Frigorífico.



A SEMATEC é destinada a toda comunidade acadêmica, bem como à comunidade do entorno do campus. Os organizadores disseram que o evento teve grande adesão, com a lotação máxima do auditório durante as atrações. Além disso, as oficinas e minicursos foram um sucesso, com cerca de 400 pessoas presentes, incluindo público interno, visitantes e a comunidade local, em cada dia do evento.

Um dos grandes destaques nos dois dias foi a interação presente em cada atividade: as disputadas oficinas e minicursos, que atraíram grande público; as atividades promovidas pelo Cineclube Ankito, incluindo as exibições de curtas de animação seguidas de debates com os convidados Daniel Pina (UFF) e Flávio Machado (fundador do Cineclube Ankito); a presença do convidado Heraldo HB, que ministrou o minicurso "Formação cineclubista na Baixada Fluminense: Como criar um cineclube"; a simulação de emergência, com a participação de socorristas paramédicos, que chamou a atenção de visitantes e transeuntes; a exibição de projetos desenvolvidos pelos discentes no pátio do campus, abordando o tema deste ano: "Biomas do Brasil: Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais".

Na avaliação da organização, o evento foi um grande sucesso, com destaque para a expressiva participação da comunidade externa. A procura pelas oficinas e minicursos foi tão alta que alguns tiveram de ser realocados para comportar o número de inscritos, e em outros casos, novas turmas foram abertas para atender à demanda. A equipe organizadora acredita que a inclusão da Semana Acadêmica no calendário oficial do campus foi um fator fundamental para o recorde de participação deste ano.



Priscila Marques, coordenadora de Extensão do Campus Nilópolis disse: “Para mim a SEMATEC é o grande momento do nosso ano letivo. É o momento que a gente consegue ver na prática ensino-pesquisa-extensão funcionando juntos.



É um evento muito importante para a divulgação científica, mas também para mostrar para nossa comunidade tudo que está sendo desenvolvido dentro da instituição e a importância de ter um Instituto Federal na região”.

Júlia borges, aluna do curso técnico em química, disse que estava nervosa por ser sua primeira vez. “Só que eu estava muito ansiosa, porque eu sempre quis, desde que eu entrei na escola, eu sempre quis apresentar, porque eu acho um projeto muito legal, eu sempre vim, e eu acho que é expandir os nossos projetos e eu gosto de conhecer cada projeto que tem aqui e apresentar assim está sendo muito legal. Eu estava muito nervosa, mas chegar aqui e ver as pessoas se interessando pelo que estou falando, é muito legal. Ver as pessoas se interessando pelo tema, é muito legal.



E ver as pessoas falando sobre os temas delas também, e conhecer mais coisas sobre nossa escola é muito legal, eu gosto muito, de verdade”.