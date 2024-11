Foram abordados temas, como o formato ideal de um currículo, dicas de entrevistas de emprego, serviços digitais, carteira de trabalho digital e dicas para garantir vaga de emprego de jovem aprendiz - Divulgação / PMN

Foram abordados temas, como o formato ideal de um currículo, dicas de entrevistas de emprego, serviços digitais, carteira de trabalho digital e dicas para garantir vaga de emprego de jovem aprendizDivulgação / PMN

Publicado 08/11/2024 16:43

Nilópolis - Alunos da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Centro, de Nilópolis, participaram da palestra 'Os caminhos do emprego para os jovens aprendizes', realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, na quinta-feira (07). A ação ocorre semanalmente nas unidades municipais e estaduais.



Durante a palestra foram abordados diversos temas, como o formato ideal de um currículo, dicas de entrevistas de emprego, serviços digitais, carteira de trabalho digital e dicas para garantir vaga de emprego de jovem aprendiz.



O secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, acredita que os jovens tendem a enfrentar mais desafios para conseguir um emprego em razão da inexperiência e da pouca maturidade profissional.



“Acho que os jovens bem preparados e capacitados podem conseguir o primeiro emprego com mais facilidade. A gente mostra a eles que o estudo e o emprego andam de mãos dadas”, disse o secretário.

O secretário Dudu Amorim, acredita que os jovens tendem a enfrentar mais desafios para conseguir um emprego em razão da inexperiência e da pouca maturidade profissional Divulgação / PMN