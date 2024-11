Eduardo Maruche, presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente; os secretários municipais Dean Senra e Rômulo Barreto; e o delegado da 57ª DP, Marcos Santana, estiveram no Parque do Gericinó - Divulgação / PMN

Publicado 07/11/2024 16:27

Nilópolis - Ações para preservação do meio ambiente na cidade de Nilópolis envolvem não apenas o cultivo, plantio e cuidado com o árvores e plantas e a busca de um consumo mais consciente. A convite de Eduardo Maruche, presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, o secretário municipal de Segurança Pública, Rômulo Barreto, e o delegado titular da 57ª DP, Marcos Santana, estiveram na segunda-feira (04) no Parque Natural do Gericinó Farid Abrão.



Eles tomaram um café e debateram questões ligadas à ecologia que preocupam os gestores: crimes ambientais, coleta seletiva, cuidado com os animais. Ao final da reunião, avaliaram que este foi o primeiro passo para várias parcerias que devem se concretizar em breve.

Também participaram da reunião o Comandante da Guarda Municipal de Nilópolis, Celso Theodoro de Oliveira Filho e o Chefe de Serviço da 57a DP, inspetor Edy Garcia.



"Eles acharam o espaço do Parque Natural incrível. Esperamos firmar acordos de cooperação e parcerias entre as secretarias e a Polícia Civil. É importante conscientizar a sociedade sobre todos esses temas", afirmou Eduardo Maruche. Rômulo Barreto, por sua vez, disse que equipes da Guarda Municipal e do Programa Segurança Presente estão presentes dentro do Parque Natural Farid Abrão.



O Parque Natural



Inicialmente inaugurado com o nome de Parque Natural Municipal do Gericinó, em 2008, a área de preservação ambiental foi transferida de um campo de instrução do exército e tornou-se um local essencial para a cidade. É localizado ainda no Centro urbano e um misto de local de prazer e natureza, no município que apresenta uma das maiores densidades populacionais do Brasil ao mesmo tempo que o é o menor município do Estado do Rio de Janeiro.



Os limites que separam o parque da residências são os muros das casas e esta é outra característica desta unidade de conservação que integra área de Mata Atlântica, um dos biomas de maior biodiversidade do mundo.