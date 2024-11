Vila Olímpica de Nilópolis, receberá os Jogos da Baixada, com as disputas de equipes de handebol e atletismo, a partir das 9h, no bairro Frigorífico - Divulgação / PMN

Publicado 08/11/2024 16:54

Nilópolis - Pela primeira vez na história, neste fim de semana, a Vila Olímpica de Nilópolis, receberá os Jogos da Baixada , com as disputas de equipes de handebol e atletismo, a partir das 9h, no bairro Frigorífico. O município compete com 150 atletas nas modalidades handebol, vôlei, basquete, xadrez, atletismo e natação na 25a edição da maior competição socioesportivo da região.

No sábado (09), a Vila Olímpica recebe o handebol masculino e, no domingo (10), atletismo feminino e masculino, e handebol feminino. O evento é realizado pelo Jornal O Dia e conta com a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Além de Nilópolis, também estão participando Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Mangaratiba. Esta última cidade, apesar de integrar a chamada Costa Verde, foi novamente convidada a trazer seus atletas para disputar as modalidades esportivas.