Os jogadores do Nova Cidade estão confiantes para uma vitória contra o Friburguense e a classificação para as semifinaisDivulgação / EC Nova Cidade

Publicado 11/11/2024 22:07 | Atualizado 11/11/2024 22:24

Nilópolis - O Esporte Cube Nova Cidade tem um grande desafio, nesta terça-feira (12), contra o Friburguense em busca de uma vaga nas finais do Campeonato Carioca de Série B1. Só a vitória garantirá o Quero-Quero de Nilópolis nas semifinais da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A partida pela última rodada da Taça Corcovado, acontece às 15h, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os nilopolitanos estão na quinta colocação com nove pontos, a mesma pontuação do Friburguense, que ocupa o quarto lugar, no critério saldo de gols.

OPERAÇÃO VAR

A partida acontece um dia depois que a Polícia Civil deflagrou a Operação VAR, contra um esquema de manipulação de resultados na Série B1 do Carioca na categoria Sub-20 . O jogo que gerou o início da investigação foi entre Belford Roxo e Nova Cidade, em junho. O clube publicou em suas redes sociais uma nota oficial negando qualquer envolvimento no esquema de manipulação de resultados.

NOTA OFICIAL - EC NOVA CIDADE

O clube tercerizou a equipe U20, ja que a não participação poderia implicar diretamente na equipe Profissional, a empresa que ficou responsavel pelo U20 foi a "EJ Agenciamento" que assumiu o comando do clube sobre um contrato. Após séries de resultados ruins o Clube acreditou por bem encerrar a parceria ja que no ano anterior apesar de toda dificuldade, o clube chegou ao vice campeonato fazendo uma honrosa competição.



Após a derrota para o "Belford Roxo" encerramos a parceria com a "EJ AGENCIAMENTO".



Após o encerramento de contrato iniciou uma investigação por parte da própria Ferj, em que o clube deixou tudo transparente para a Federação, inclusive o contrato com "EJ AGENCIAMENTO"



Após o encerramento do contrato não houve mas nenhuma partida do clube U20 na Federação.



Presidente Jorge Eloy e Gerente de Futebol William muniz, foram absolvidos em todas as instâncias por unanimidade, diante do TJD.



Estaremos sempre a disposição para maiores esclarecimentos.



Hoje com o compromisso ao torcedor nosso foco total é na competição do Profissional Carioca B1, aonde teremos um jogo muito importante em busca do nosso objetivo.



Fala do nosso presidente ao lado.



Att: Esporte Clube Nova Cidade