O documentário aborda a influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e na luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980Divulgação

Publicado 12/11/2024 20:59

Nilópolis - Nesta quarta-feira (13), a partir de 13h, no auditório do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), o Cineclube Ankito, em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), exibirá durante o VIII Novembro Negro, o filme "Black Rio! Black Power!", do diretor Emílio Domingos, seguido de debate com o convidado Carlos Alberto Medeiros (Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFF, doutor em História Comparada pela UFRJ e militante do Movimento Negro). O acesso é gratuito e aberto ao público.



Black Rio! Black Power!



Ano de Produção: 2023 / País: Brasil



Direção: Emílio Domingos



Duração: 70 minutos



Sinopse: O documentário aborda a influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e nos processos de luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. O filme apresenta o impacto do movimento na música e nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratização, influenciando gêneros como o hip-hop e o funk, e a postura afirmativa das mais novas gerações, que perpetuam o orgulho negro e a valorização estética difundidos pelo Black Rio há 50 anos.

Convidado: Carlos Alberto Medeiros

Graduado em Comunicação e Editoração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense e Doutor em História Comparada pela UFRJ, Carlos Alberto Medeiros é militante do Movimento Negro desde a década de 1970. Exerceu vários cargos no governo, em âmbitos federal, estadual e municipal, tendo sido Coordenador Especial de Promoção da Igualdade Racial do Município do Rio de Janeiro entre 2009 e 2011. É autor de Na Lei e na Raça. Legislação e Relações Raciais, Brasil – Estados Unidos (Rio de Janeiro: DP&A, 2004), coautor de Racismo, Preconceito e Intolerância (São Paulo: Atual, 2001, 7ª ed. 2012), e tradutor de dezenas de obras para o português, incluindo Amor líquido, de Zygmunt Bauman, A Autobiografia de Martin Luther King e Por uma revolução africana, de Frantz Fanon.

O Campus IFRJ Nilópolis fica na Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, no bairro Frigorífico.