Publicado 12/11/2024 16:45

Nilópollis - Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, foi preso pelos policiais civis da 57 ª DP (Nilópolis), nesta segunda-feira (11), em Itaguaí, também na Baixada Fluminense, após trabalhos de investigação e inteligência da unidade.



De acordo com as investigações, além do abuso sexual, o homem ameaçou a menor com uma arma de fogo. O crime ocorreu no ano de 2010.

Contra o criminoso, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória pelo delito.