A equipe de Nilópolis ficou com o segundo lugar no Handebol Masculino - Mateus Carvalho / PMN

Por sua vez, o deputado Rafael Nobre afirmou que eventos como esse fortalecem a região e parabenizou a todos os organizadores, em especial ao prefeito Abraãozinho e ao secretário de esportes Marcelo Leitão. " Eles se empenharam em fazer desse momento um sucesso. Ações como os Jogos da Baixada são essenciais para o desenvolvimento do esporte e para a construção de um futuro melhor não só para Nilópolis, mas para toda a região", salientou. Nilópolis - O público presente ao ginásio do Centro de Eventos de Nilópolis, no bairro Frigorífico, vibrou muito com o segundo lugar conquistado pelo time de handebol masculino do município na disputa da modalidade na 25.ª edição dos Jogos da Baixada , realizado pelo Jornal O Dia , com a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. As competições foram sábado (10) e envolveram atletas sub-14 de nove municípios da Baixada Fluminense. Aos poucos, a cidade retoma a tradição do esporte na Princesinha da Baixada, berço do Nilópolis Handebol Clube (NHC).No domingo (11), o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL), e o deputado estadual Rafael Nobre (Rafael Nobre), prestigiaram as competições de handebol feminino e atletismo masculino e feminino. Abraãozinho salientou os benefícios que o esporte traz à saúde, e também as oportunidades, além da formação do caráter e proporcionar disciplina." Os irmãos Alan e Darlan, atletas da seleção brasileira de voleibol, começaram na modalidade em aulas de educação física na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, em Nova Cidade, aqui pertinho", recordou. Os campeões chegaram a participar dos Jogos da Baixada.Por sua vez, o deputado Rafael Nobre afirmou que eventos como esse fortalecem a região e parabenizou a todos os organizadores, em especial ao prefeito Abraãozinho e ao secretário de esportes Marcelo Leitão. " Eles se empenharam em fazer desse momento um sucesso. Ações como os Jogos da Baixada são essenciais para o desenvolvimento do esporte e para a construção de um futuro melhor não só para Nilópolis, mas para toda a região", salientou.

A equipe de Nilópolis, ao lado do prefeito Abrãazinho (camisa preta), com a bandeira da cidade, que participou dos Jogos da Baixada, no último final de semana Érica Martin / O DIA



As partidas de handebol feminino, no domingo, foram marcadas pela diversão e vibração em quadra. A cada ponto marcado, muita animação e incentivo. Cada time aplaudia as adversárias e buscava mostrar sua técnica e dedicação. Goleira da equipe de Nilópolis, a estudante Bárbara Figueira, 13 anos, é aluna na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, onde cursa o oitavo ano, admitiu que seria difícil passar pelo time de Nova Iguaçu.



Já os meninos tiveram como treinador outro ex-integrante do NHC e da Seleção Brasileira de Handebol, o professor de educação física André Alcântara. " Foi mais fácil passar pela equipe de São João de Meriti, mas a de Nova Iguaçu sabíamos que não seria. Eles jogaram o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro Escolar. Conseguimos manter o primeiro tempo em quatro a quatro e cansamos no final do segundo tempo. Eles têm um preparo físico melhor", avaliou.

As partidas de handebol foram bastante disputadas na Vila Olímpica de Nilópolis Mateus Carvalho / PMN



Emoção em dose tripla



Sábado foi emoção em dose tripla para o secretário de Esporte e Lazer de Nilópolis, Marcelo Leitão. Viu o time de handebol do município conquistar o segundo lugar na 25.ª edição dos Jogos da Baixada com seu filho Petrus, de 14 anos, como armador do time nilopolitano. E ele mesmo já integrou o time de handebol da competição. "Eu participei da primeira edição dos Jogos da Baixada compondo o time de handebol e fomos campeões”, lembra Marcelo, agora advogado, mas que continua jogando no time Master.Petrus Leitão é a segunda geração de atletas do handebol na família que criou o Nilópolis Handebol Clube (NHC) e já planeja o futuro. " Eu treino todos os dias e meu objetivo é construir a minha carreira no handebol e poder viver disso", afirmou o atleta, que começou a jogar aos 11 anos.O domingo (11), também foi dia de atletismo masculino e feminino, com disputa de salto em distância, arremesso com peso e corridas de 80, 150, 232 e 600 metros rasos, além do revezamento 4x100.Nilópolis disputa as modalidades esportivas com 150 atletas na categoria sub-14 das cidades de Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. No próximo final de semana, o Sesc Nova Iguaçu vai receber as competições de vôlei, basquete e natação do maior evento socioesportivo da região.