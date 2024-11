Equipes da Secretaria Municipal de Saúde entregaram panfletos aos moradores - Mateus Carvalho/ PMN

Publicado 13/11/2024 22:57

Nilópolis - O município de Nilópolis realizou uma ação educativa de prevenção e combate ao mosquito da dengue na manhã desta quarta-feira (13), no Calçadão da Mirandela, no Centro. Equipes da Secretaria de Saúde ocuparam o local e entregaram panfletos, deram orientações, fizeram exposições de materiais e usaram um carro de som.



Segundo o coordenador do Centro de Controle de Vetores (CCV), Nilson Aguiar, sua equipe trabalha diariamente com visitas domiciliares. "Nós fazemos esse trabalho de segunda a sexta, com as visitas e com as orientações dos 10 minutos diários. São de 35 mil a 40 mil casas por mês. Nas visitas fazemos o tratamento com a mensagem educativa."

Tania Gama, 74 anos, cuidou de seu neto quando ele teve dengue hemorrágica. Ela acredita que a conscientização é fundamental no combate ao Aedes aegypti. "É necessário que todos estejam conscientes. Onde eu moro cuido de tudo, a doença está aí e a maioria não acredita. Meu neto teve dengue hemorrágica, cuidei dele e ele foi curado. Então é importante cuidar do ambiente, principalmente por conta dos idosos e das crianças."

'Tem 10 minutinhos?'



Dez minutos por semana fazem a diferença para eliminar os focos de mosquito e prevenir as doenças dengue, zika e chikungunya. Basta manter a caixa d'água e a lixeira fechada, lavar semanalmente tanques que armazenam água, encher de areia os pratos de plantas, colocar no lixo objetos que podem acumular água, manter as calhas limpas e não deixar água acumulada sobre a laje.

Para solicitar uma vistoria em relação à dengue, chikungunya e zika, o número do WhatsApp é o (21)96811-8327.