O Artsul, de Nova Iguaçu, conquistou a Taça Corcovado, e está nas semifinais da Série B1, ao lado de Paduano, São Gonçalo e Pérolas Negras - Divulgação / Agência Ferj

Publicado 13/11/2024 17:02 | Atualizado 13/11/2024 17:04

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade se despediu, nesta terça-feira (12), do Campeonato Carioca da Série B1. Precisando de uma vitória simples contra o Friburguense, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, o Quero Quero, de Nilópolis, ficou no empate em 1 a 1 com o time da Serra, e acabou eliminado na última rodada da Taça Corcovado.

O Nova Cidade terminou a primeira fase da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na sexta colocação com 10 pontos, um a menos que o quarto colocado, Pérolas Negras que fechou o G-4, ao lado de Artsul, Paduano e São Gonçalo, que se garantiram nas semifinais.

O Artsul, de Nova Iguaçu, conquistou a Taça Corcovado, o turno de classificação da Série B1 do Carioca.

A Sociedade Esportiva Belford Roxo foi rebaixada à Série B2 em 2025.

Classificação Final - Campeonato Carioca Série B1 - Taça Corcovado Divulgação / Ferj