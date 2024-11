Policial militar do 20º BPM com a carga de doces recuperada no bairro de Olinda - Divulgação / PMERJ

Policial militar do 20º BPM com a carga de doces recuperada no bairro de OlindaDivulgação / PMERJ

Publicado 14/11/2024 13:21 | Atualizado 14/11/2024 13:23

Nilópolis - Cinco suspeitos foram presos e um caminhão de cargas de doces roubado (Mercedes-Benz Branco), foi recuperado, pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no final da noite desta quarta-feira (13), na Rua Carlos de Souza Fernandes, no bairro de Olinda, em Nilópolis. A carga estava avaliada em R$ 47 mil reais. Um carro (Gol VW Prata), que estava próximo ao local, que seria utilizado pelos suspeitos também foi apreendido.

Carga de doces recuperada pelos policiais militares do 20º BPM Divulgação / 20º BPM

Na ação ainda, os agentes foram informados que um caminhão roubado na parte da manhã, pelos mesmos suspeitos, estaria escondido no interior de um galpão, na Rua João Ferreira Pinto, 81, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu. Os policiais militares foram até o local, e encontraram o caminhão (DAF Placa SUY4B44). A chave do veículo foi encontrada dentro do veículo em que os suspeitos estavam. Todos os presos eram do município vizinho de São João de Meriti.

O caminhão roubado recuperado pelos policiais militares do 20º BPM em um galpão no bairro da Posse, em Nova Iguaçu Divulgação / 20º BPM

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

Policiais militares do 20º BPM recuperaram um caminhão roubado com uma carga de doces avaliada em R$ 47 mil na Rua Carlos de Souza Fernandes, em Olinda, Nilópolis. Durante a operação, cinco criminosos foram presos, e um veículo VW Gol foi apreendido. (+) pic.twitter.com/gzKl0kJP2g — @pmerj (@PMERJ) November 14, 2024