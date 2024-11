A Vila Olímpica abre normalmente todos os dias, inclusive nos feriados de 15 e 20/11 , das 6h às 21h, para que os moradores da cidade possam caminhar e usufruir do espaço - Divulgação / PMN

Publicado 14/11/2024 22:40

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis decretou ponto facultativo nas repartições públicas na próxima segunda e terça-feira (18 e 19), acompanhando o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, em virtude da realização da Cúpula do G20, fórum internacional composto pelas 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia. O Decreto Municipal n.º 5.282 foi publicado na quarta-feira, 13 de novembro, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.



Ficam excluídos deste decreto os serviços públicos essenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo as atividades do Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Municipal de Defesa Civil, assim como aqueles referentes à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e os serviços do Cemitério Municipal, cujos funcionamentos obedecerão à escala de suas direções.

O Parque Natural Farid Abrão terá funcionamento normal todos os dias, das 6h às 19h, com entrada franca Divulgação / PMN



Urgência médica: O atendimento médico de urgência será normal no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro, e na UPA do Cabuís.



Segurança: As secretarias de Defesa Civil e Segurança (Guarda Municipal) mantém suas escalas de plantão.



Lixo: A coleta de lixo domiciliar seguirá normal, conforme o dia de atendimento nos lados da Estrada Mirandela e da Praça do Chafariz.



O Parque Sara Real funcionará normal no sábado, domingo e segunda-feira, das 6h às 18h. Nos dias 15 e 20/11, abre das 6h às 12h. Divulgação / PMN



Vila Olímpica de Nilópolis:

Abre normalmente todos os dias, inclusive nos feriados de 15 e 20/11 , das 6h às 21h, para que os moradores da cidade possam caminhar e usufruir do espaço.

Endereço: Rua José Martins, s/n - Frigorífico



Parque Sara Areal:



Funcionamento normal no sábado, domingo e segunda-feira, das 6h às 18h. Nos dias 15 e 20/11, abre das 6h às 12h.

Rua Gonçalves Dias, s/n Nova Cidade