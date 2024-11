O objetivo da reunião foi alinhar ações para inibir e coibir todo tipo de criminalidade no município de Nilópolis - Divulgação

Publicado 15/11/2024 16:15

Nilópolis – Uma operação integrada entre a Polícia Militar, através do 20º BPM (Mesquita), a Secretaria de Segurança Pública de Nilópolis, Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) Nilópolis, e da Guarda Civil Municipal, nesta quinta-feira (14), desencadeou uma união entre as forças de segurança pública, com o objetivo de inibir e coibir a criminalidade no município de Nilópolis.



As ações de combate a criminalidade foram discutidas, durante uma Reunião de Alinhamento Estratégico, com a participação do prefeito Abraãozinho (PL); o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil); deputado federal Ricardo Abraão (União-RJ); o comandante do 20° BPM, tenente-coronel Perry Souza, e seu Estado Maior; secretário municipal de Segurança, tenente Barreto; Coordenador do Segurança Presente de Nilópolis, Tenente Barros; e o comandante da Companhia de Nilópolis, Capitão PM Paulo Vitor.

A ação integrada entre as forças de segurança culminou com objetivo alcançado de zero roubo de veículo, nesta quinta-feira (14), no município de Nilópolis Divulgação



