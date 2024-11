A ocorrência policial com a motocicleta roubada que foi recuperada e o suspeito preso foi registrada na 57ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com a motocicleta roubada que foi recuperada e o suspeito preso foi registrada na 57ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 17/11/2024 11:26 | Atualizado 17/11/2024 11:32

Nilópolis - Um suspeito que estava com uma motocicleta roubada, foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita) e da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal de Nilópolis, neste sábado (16), no bairro Nova Cidade, em Nilópolis.

O homem preso era oriundo do bairro Santa Teresinha, no município vizinho de Mesquita.

A ocorrência policial com a motocicleta roubada que foi recuperada e o suspeito preso foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).