A motocicleta apreendida com o suspeito preso pelos policiais militares e a Guarda Civil Municipal - Divulgação

A motocicleta apreendida com o suspeito preso pelos policiais militares e a Guarda Civil MunicipalDivulgação

Publicado 16/11/2024 11:52 | Atualizado 16/11/2024 11:54

Nilópolis – Um suspeito foi preso com uma motocicleta roubada e adulterada (Yamaha Fazer Vermelha), em ação conjunta dos policiais militares da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da Guarda Civil Municipal de Nilópolis (GCM), na Avenida Getúlio Vargas, no final da noite desta sexta-feira (15), no Centro, de Nilópolis.



Na ação, os agentes abordaram Yuri Fernando Castro Pedro, de 40 anos, conduzindo a motocicleta. Ao solicitarem a documentação do veículo, o suspeito informou que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o documento da moto. Ao realizarem a consulta no sistema do Detran-RJ, foi constatada divergência com os números do chassi e do motor. O chassi original era da placa QQL4J00, que constava ser produto de roubo. Além da numeração do motor também está em divergência.



Yuri Fernando informou ter uma conta falsa em um aplicativo de transportes, onde ele é cadastrado como Vinícius.

O suspeito chegando preso para o registro da ocorrência policial na 57ª DP Reprodução



O suspeito foi conduzido com a motocicleta apreendida para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência para 54ª DP (Belford Roxo), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O suspeito foi conduzido com a motocicleta apreendida para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência para 54ª DP (Belford Roxo), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.