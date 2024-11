O deputado estadual Rafael Nobre anunciou o investimento na UPA, ao lado do deputado federal Ricardo Abrão e dos secretários municipais Patrícia Abdalla e André Esteves. - Divulgação

Publicado 18/11/2024 20:42

Nilópolis - Na última quinta-feira (14), uma emenda parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), de quase meio milhão de reais, foi anunciada para revitalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabuís, em Nilópolis. A iniciativa é do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), que anunciou o investimento na UPA, ao visitar a unidade, acompanhado do deputado federal Ricardo Abrão (União), e dos secretários municipais de Obras e Saúde, Patrícia Abdalla e André Esteves. A verba será destinada à melhoria do funcionamento da unidade.



“É com grande satisfação que anuncio que conseguimos garantir, através da emenda parlamentar do meu gabinete, um investimento de quase meio milhão de reais para a UPA do Cabuís. Esse recurso será fundamental para melhorar a estrutura e o atendimento à população de Nilópolis. O compromisso de nosso grupo de trabalho com a saúde é constante. Já reabrimos o Hospital e Maternidade JK, e agora vamos investir na UPA do Cabuís, para garantir um atendimento de mais qualidade para a nossa população. A liberação dos recursos para a UPA do Cabuís é mais um passo para fortalecer a infraestrutura de saúde em Nilópolis, garantindo condições dignas de atendimento à população”, disse Rafael Nobre.



Segundo o deputado Rafael Nobre (E), o recurso será fundamental para melhorar a estrutura e o atendimento à população nilopolitana na UPA do Cabuís Divulgação

“Quero ressaltar o apoio do deputado Ricardo Abrão, que tem sido um parceiro essencial no nosso trabalho. Juntos, com o apoio do prefeito Abraãozinho (PL), estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida da população de Nilópolis”, complementou o deputado.

Ele finalizou destacando a importância da colaboração entre os diversos níveis de governo e autoridades locais: “Essa união de forças é essencial para melhorar o serviço público e avançar na saúde de Nilópolis. Estamos juntos em busca de mais melhorias para a nossa cidade.”