O carro recuperado pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / PMERJ

Publicado 19/11/2024 11:44 | Atualizado 19/11/2024 11:46

Nilópolis - Um carro furtado (Honda Fit Prata), foi recuperado pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na noite desta segunda-feira (18), em Nilópolis. Na ação, o dono do veículo informou aos agentes, que faziam patrulhamento no Centro, de Nova Iguaçu, que o seu carro que havia sido furtado no domingo (17), estava no município nilopolitano.

Os policiais militares foram até o local, e localizaram o automóvel, que teve o registro de furto feito na 41º DP (Tanque).