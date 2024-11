Os novos ônibus são do modelo Proconve P-8 Euro 6, ou seja, ainda movidos a diesel, mas 85% menos poluentes do que os da antiga geração - Thiago Krawczyk/MCid

Publicado 19/11/2024 21:49 | Atualizado 19/11/2024 22:16

Brasília (DF) - O Ministério das Cidades anunciou em duas portarias, nesta terça-feira (19), a aquisição de 70 novos ônibus para a capital do Rio de Janeiro e outros nove municípios cariocas: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Piraí, São João de Meriti e Seropédica. Incluído dentro do eixo de Renovação de Frota do Novo Programa de Acelaração do Crescimento (PAC), o investimento que vai beneficiar a população carioca ultrapassa os R$ 54 milhões.

Os novos ônibus são do modelo Proconve P-8 Euro 6, ou seja, ainda movidos a diesel, mas 85% menos poluentes do que os da antiga geração. A tecnologia do motor Euro 6 converte os poluentes em compostos menos nocivos, ou os captura antes mesmo deles serem liberados para a atmosfera.

O Ministério das Cidades tem conduzido o processo de descarbonização das frotas de ônibus por meio de investimento do Novo PAC, tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. Ao todo, mais de 5 mil novos ônibus elétricos e a diesel de última geração serão financiados para estados e prefeituras.